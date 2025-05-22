شكرا لقرائتكم خبر عن هاني رمزي: رواتب اللاعبين في مصر تفوق بعض لاعبي أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هاني رمزي نجم النادي الأهلي السابق، أن الأندية الألمانية لديها اهتمام كبير في قطاعات الناشئين، والأهم وجود مدربين مميزين للعمل مع الشباب، موضحا أن كل نادٍ يعمل بشكل سنوى على ضرورة تصعيد 3 لاعبين على أقل تقدير للفريق الأول أو للفريق الثاني.

وقال رمزي في تصريحات تليفزيونية: "يجب أن يتم اختيار مدربين مؤهلين للعمل في الناشئين، وبعض النجوم بعد اعتزالهم يرفضون العمل في فرق سنية صغيرة، ويرون أنفسهم نجومًا، ويستحقون العمل في الفريق الأول، أو فريق الشباب على أقل تقدير".

وأضاف: "هناك أزمة كبيرة في القطاعات حاليا، بسبب دخول الجانب الاستثماري، وهناك لاعبون يدفعون أموالًا، والبعض يفضل عدم الدفع من محدودي الدخل وبالتالي تبتعد بعض المواهب عن كرة القدم".

وأكمل: "الدوري المصري يتواجد فيه لاعبين هنا تحصل على مبالغ مالية كبيرة للغاية وأكثر من لاعبين محترفين في كبرى الدوريات الأوروبية".

وزاد: "البطولة العربية للمنتخبات فرصة لبعض اللاعبين، وبالتأكيد سيحدث تنسيق بين المنتخب الأول بقيادة حسام حسن، ومنتخب المحليين بقيادة حلمي طولان، ومن الممكن افادة المنتخب الاول حال ظهور عدة عناصر بشكل جيد. من الممكن وجود تنسيق بين طولان وحسام حسن".

واختتم: "أتمنى أن يتعاقد الأهلي مع جناح يلعب بقدمه اليسرى، خصوصا في ظل عدم وجود كثير من اللاعبين بالقدم اليمنى، وعدم وجود جناح اشول منذ رحيل بيرسي تاو".