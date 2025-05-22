شكرا لقرائتكم خبر عن ريكوبا أسطورة ميلان: مصر محظوظة بمحمد صلاح الاستثنائى والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف ريكوبا: "هناك عدد قليل من لاعبي كرة القدم يصنعون التاريخ، صلاح أحد الأسماء التي ستظل في ذاكرة الجماهير، أحب شخصية صلاح بعيدًاعن الملعب لأنه يبعث الأمل والتفاؤول بين الجميع".
وتابع: " صلاح مثال رائع للجميع، بعد فترة سنقول أن صلاح أحد عظماء كرة القدم سنقول ذلك بعد سنوات لأنه يستحق الوصول للقمة".
وواصل لاعب إنتر ميلان الإيطالي السابق أن الظاهرة رونالدو البرازيلي أفضل من لعب بجواره في مسيرته الرياضية على مر التاريخ.
وقال ريكوبا: "رونالدو كان لاعبا استثانئيا على المستوى الكروي والفني بالامكانيات التي كان يمتلكها وكان يعطي لنا الكثير من الحلول وكان يستطيع انقاذ الفريق لديه حلول كبيرة".
وأضاف: "هناك أيضًا في إنتر ميلان زانتي وفيرون وباجو وكريسبو، لا يمكنني اختيار أسماء معينة، الإنتر كان عبارة منتخب يجمع لاعبين كبار من كل الجنسيسات كنت سعيدا للغاية مع الفريق، ولكني أكررها رونالدو اللاعب الأفضل الذي لعبت معه".
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