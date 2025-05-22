شكرا لقرائتكم خبر عن ريكوبا أسطورة ميلان: مصر محظوظة بمحمد صلاح الاستثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأسطورة ريكوبا لاعب إنتر ميلان الإيطالي السابق أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي سيتواجد ضمن قائمة أساطير كرة القدم بعد اعتزاله.

وقال ريكوبا في تصريحاته لبرنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي: "محمد صلاح لاعب مذهل واستثنائي هذه الكلمة تلخص ما أقصده، صلاح يمتلك الكاريزما ورائع على المستوى الشخصي، متواضع ويمتلك قيمة كبيرة ومثال للاعب المحترف، اعتقد أن مصر محظوظة بتواجد محمد صلاح لانه لاعب استثنائي".

وأضاف ريكوبا: "هناك عدد قليل من لاعبي كرة القدم يصنعون التاريخ، صلاح أحد الأسماء التي ستظل في ذاكرة الجماهير، أحب شخصية صلاح بعيدًاعن الملعب لأنه يبعث الأمل والتفاؤول بين الجميع".

وتابع: " صلاح مثال رائع للجميع، بعد فترة سنقول أن صلاح أحد عظماء كرة القدم سنقول ذلك بعد سنوات لأنه يستحق الوصول للقمة".