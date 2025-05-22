شكرا لقرائتكم خبر عن ورش عمل لتطوير مسابقات الناشئين 24 و25 مايو من أجل المنتخبات والان مع تفاصيل الخبر
وتقرر أن يتم تنظيم ورشة العمل الأولى يوم السبت 24 مايو بمشاركة أندية القسم الأول ودورى المحترفين، ويوم 25 مايو لأندية القسمين الثالث والرابع.
تهدف ورش العمل إلى تفاهم مشترك بين جميع عناصر اللعبة لتطوير مسابقات الناشئين، واعادة هيكلة مسابقات الناشئين والشباب، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة للأندية والمنتخبات، وإعداد اللاعبين وفق منهج علمي من خلال المسابقات.
كما يسعى الاتحاد المصري لكرة القدم إلى أن يكون جميع عناصر اللعبة شركاء في التطوير، وأبرزهم مسؤولو المسابقات في الاتحاد والفروع، مديرو ومدربو قطاعات الناشئين بالأندية، لجان التطوير الفني والخبراء، الإداريون والمنسقون الفنيون، وممثلو لجان الحكام.
من جانبه، أكد مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم أن ورش العمل تستهدف أيضا إنشاء مسودة دليل فني وتنظيمي لمسابقات الناشئين، نماذج معدلة للبطولات حسب الفئات، مقترحات لتعديل اللوائح الحالية وكذلك توصيات فنية ترفع إلى مجلس إدارة الاتحاد.
شدد مصطفى عزام على أن الاتحاد المصري لكرة القدم يسعى عبر ورشة العمل إلى تحليل واقع مسابقات الناشئين الحالية وتحدياتها، تصميم مسابقات تخدم تطور الأداء الفردي والجماعي للاعبين، وتوحيد أنظمة الفئات العمرية وتكييفها مع المراحل التدريب.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز