شكرا لقرائتكم خبر عن ريفيرو مدرب الأهلي الجديد .. يفضل الكرة الهجومية ويملك معدل أهداف عال خارج الأرض والان مع تفاصيل الخبر

أتم مسئولو النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع الإسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني السابق لفريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، لتولي القيادة الفنية للفريق الأحمر قبل المشاركة في كأس العالم للأندية، لخلافة السويسري مارسيل كولر، والذي رحل بعد توديع بطولة دوري أبطال أفريقيا، وخلفه عماد النحاس حتى الانتهاء من مباراة فاركو في الدوري وبعدها يتلى ريفيرو المسئولية الفنية للفريق الأحمر.

فضل الأهلي التعاقد مع ريفيرو لأكثر من سبب كانت سببا في ترجيح كفة المدرب الإسباني أهمها ميله للعب الكرة الهجومية والضغط العالي والاستحواذ على الكرة، حيث يفضل الكرة الهجومية ويعتبرها أفضل وسيلة للدفاع، على عكس كولر الذي كان يفضل التأمين الدفاعي ثم الهجوم الخاطف أو عن طريق الاختراق من الأطراف للوصول إلى مرمى المنافسين.

وما يميز ريفيرو أنه يلعب الكرة الهجومية ولديه معدل أهداف عالٍ خارج أرضه، كما أنه نجح في تحقيق الفوز في عدة مناسبات خارج الأرض، وفي آخر موسم له مع أورلاندو حقق أرقاما هجومية طيبة، حيث خاض فريقه 23 مباراة وسجل 36 هدفا واستقبلت شباكه 17 هدفا وجاء متوسط تسجيل الأهداف 1.6 في كل مباراة.

وأكثر ما يعيب ريفيرو هي المشاكل الدفاعية، حيث يستقبل فريقه عددا كبيرا من الأهداف، حيث ينصب تركيزه على اللعب الهجومي أكثر من معالجة الشق الدفاعي.

ونجح ريفير في تحقيق الفوز على فرق كبيرة خارج أرضه بحجم الأهلي وشباب بلوزداد ومولودية الجزائر، في النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا، والخسارة الوحيدة خارج أرضه كانت الهزيمة من بيراميدز بنتيجة 3 / 2 بفارق هدف وحيد فقط وسجل فيها هدفين.

واستقر مسئولو النادي الأهلي على تأجيل التعاقد مع الإسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني الجديد للفريق عقب آخر مباراة للأهلي في بطولة الدوري، خاصة أن المارد الأحمر يحتاج نقطة واحدة من أجل التتويج بالدوري.

وقال مصدر في الأهلي إن إدارة النادي كانت تستعد للإعلان عن تعيين خوسيه ريفيرو فور وصوله للقاهرة، لكن النتائج الجيدة التي حققها الفريق مؤخراً في بطولة الدوري جعلت الإدارة تستقر على تأجيل إعلان الجهاز الجديد.

وتابع المصدر أن فوز الأهلي في 5 مباريات مُتتالية ونجاحه في إحياء فرص التتويج بالدوري بعدما استفاد من خسارة بيراميدز مباراتي فاركو والبنك الأهلي على التوالي جعل إدارة القلعة الحمراء تُفضّل تأجيل إعلان الجهاز الفني الجديد للفريق لما بعد مباراة فاركو يوم 28 مايو الجاري في الجولة الأخيرة لبطولة الدوري.