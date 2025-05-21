الامارات | برشلونة يمدد عقد مدربه الألماني فليك حتى 2027

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يمدد عقد مدربه الألماني فليك حتى 2027 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم الأربعاء تمديد عقد مدربه الألماني هانزي فليك حتى عام 2027.
وقال النادي الكاتالوني في بيان عن مدربه الفائز معه بالثلاثية المحلية (الدوري وكأس ملك والكأس السوبر) في موسمه الأول معه "توصل نادي برشلونة وهانزي فليك إلى اتفاق لتمديد عقده مع النادي حتى 30 يونيو 2027".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App