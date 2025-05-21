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الامارات | برشلونة يمدد عقد مدربه الألماني فليك حتى 2027

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وكالات 0 تبليغ

  • الامارات | برشلونة يمدد عقد مدربه الألماني فليك حتى 2027 1/2
  • الامارات | برشلونة يمدد عقد مدربه الألماني فليك حتى 2027 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن برشلونة بطل لكرة القدم الأربعاء تمديد عقد مدربه الألماني هانزي فليك حتى عام 2027.
وقال النادي الكاتالوني في بيان عن مدربه الفائز معه بالثلاثية المحلية (الدوري وكأس ملك والكأس السوبر) في موسمه الأول معه "توصل نادي برشلونة وهانزي فليك إلى اتفاق لتمديد عقده مع النادي حتى 30 يونيو 2027".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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