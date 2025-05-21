الامارات | برشلونة يمدد عقد مدربه الألماني فليك حتى 2027

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم الأربعاء تمديد عقد مدربه الألماني هانزي فليك حتى عام 2027. وقال النادي الكاتالوني في بيان عن مدربه الفائز معه بالثلاثية المحلية (الدوري وكأس ملك والكأس السوبر) في موسمه الأول معه "توصل نادي برشلونة وهانزي فليك إلى اتفاق لتمديد عقده مع النادي حتى 30 يونيو 2027".

محمد يوسف

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