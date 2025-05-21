مارسيل كولر يكشف الحقيقة وراء الشائعات.. لا اتفاقات مع الأهلي بشأن مستحقاتي المالية!

الشارقة - اميمة ياسر - كشف مارسيل كولر، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، حقيقة وجود أي اتفاقات مع مسؤولي القلعة الحمراء بشأن مستحقاته المالية بعد فسخ التعاقد معه مؤخرًا.

وكان الأهلي قد قرر في وقت سابق إنهاء التعاقد مع كولر بعد تقييم شامل لمسيرته، ليتولى المدرب المصري عماد النحاس المهمة بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد. جاء هذا القرار بعد خروج الفريق من منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على يد صن داونز، بعد التعادل 1-1 في مباراة الإياب على استاد القاهرة.

وفي بيان نشرته الشركة المسؤولة عن إدارة أعمال كولر عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، أكد المدرب السويسري أنه لا توجد أي مفاوضات أو اتفاقات مع الأهلي بشأن مستحقاته المالية. وقال كولر: "تكررت الشائعات والمعلومات غير الصحيحة حول مفاوضات مزعومة بيني وبين النادي الأهلي لا سيما فيما يتعلق بمستحقات مالية معلقة. أود توضيح أن هذه المعلومات غير صحيحة."

وأضاف: "أرجو من وسائل الإعلام البعد عن التكهنات والإشاعات والاعتماد على التصريحات الرسمية فقط، نحن نتبع نهجًا مهنيًا وننتظر نفس المستوى من المهنية في التعامل المتبادل."

من جهة أخرى، يسعى النادي الأهلي لإنهاء أزمة الشرط الجزائي في عقد كولر بعد فسخ التعاقد، فيما تواصل الإدارة العمل على حسم هذا الملف في أقرب وقت.