شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك و الترجي التونسي في نصف نهائي الكؤوس الأفريقية لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك مواجهة قوية أمام نظيره الترجي التونسي مساء غدا الخميس بنصف نهائي بطولة الكؤوس الأفريقية التي يستضيفها النادي الأهلي خلال الفترة من 14 و حتي 23 مايو الجاري .

موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي

تقام مباراة الزمالك و الترجي التونسي في الثامنة و النصف مساء غدا الخميس بتوقيت القاهرة .

تأهل فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك إلي نصف النهائي بالفوز على نظيره ريد ستار الإيفواري بنتيجة 40 - 21 في إطار ربع النهائي نهائي.

ضرب فريق الترجي التونسي لكرة اليد موعدا مع الزمالك في نصف نهائي بطولة الكؤوس الأفريقية بالفوز علي وداد سمارة المغربي 34-26 .

ونجح الزمالك فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول الزمالك بالفوز على جى إس كي الكونغولي بنتيجة 33-13 في ثانى مبارياته، بعدما فاز على فاب الكاميروني بضربة البداية الأربعاء بنتيجة 27-18 قبل أن يهزم منتدى درب سلطان المغربى 36- 20 ثم الفوز علي وداد سمارة المغربي بنتيجة 34-18 .

وحصد فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك المركز الثالث والميدالية البرونزية للسوبر الأفريقي بالفوز على درب سلطان المغربي بنتيجة 41-20.