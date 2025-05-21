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موعد مباراة الزمالك و الترجي التونسي في نصف نهائي الكؤوس الأفريقية لليد

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موعد مباراة الزمالك و الترجي التونسي في نصف نهائي الكؤوس الأفريقية لليد

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القاهرة - سامية سيد -  يخوض فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك مواجهة قوية أمام نظيره الترجي التونسي مساء غدا  الخميس بنصف نهائي بطولة الكؤوس الأفريقية التي يستضيفها النادي الأهلي خلال الفترة من 14 و حتي 23 مايو الجاري .

موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي

تقام مباراة الزمالك و الترجي التونسي في الثامنة و النصف مساء غدا الخميس بتوقيت القاهرة .

تأهل  فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك إلي نصف النهائي بالفوز على نظيره ريد ستار الإيفواري بنتيجة 40 - 21 في إطار ربع النهائي نهائي.

ضرب فريق الترجي التونسي لكرة اليد موعدا مع الزمالك في نصف نهائي بطولة الكؤوس الأفريقية  بالفوز علي وداد سمارة المغربي 34-26 .

ونجح الزمالك فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول  الزمالك بالفوز على جى إس كي الكونغولي بنتيجة 33-13 في ثانى مبارياته، بعدما فاز على فاب الكاميروني بضربة البداية الأربعاء بنتيجة 27-18 قبل أن يهزم منتدى درب سلطان المغربى 36- 20  ثم الفوز علي وداد سمارة المغربي بنتيجة 34-18  .

وحصد فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك المركز الثالث والميدالية البرونزية للسوبر الأفريقي بالفوز على درب سلطان المغربي بنتيجة  41-20.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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