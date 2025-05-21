شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي طولان وأحمد حسن يطلبان العمل تطوعيًا مع منتخب مصر في كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علم ”الخليج 365” أن حلمي طولان، وأحمد حسن "الصقر" عضوا اللجنة الفنية باتحاد الكرة، قد تقدما بطلب للعمل تطوعيًا وبدون مقابل مع منتخب مصر الذي سيشارك في بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025.

وقال مصدر في اتحاد الكرة أن طلب طولان والصقر، بالعمل التطوعي، قوبل بتقدير كبير من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم وباقي أعضاء اللجنة الفنية.

يأتي هذا التطور في الوقت الذي كشف فيه حلمي طولان، عضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة، كواليس تكليفه بمهمة المدير الفني الجديد للمنتخب المشارك في البطولة. وأوضح طولان في تصريحات لـ"الخليج 365" أن اختياره جاء بشكل غير مخطط له، واصفًا الأمر بأنه "محض صدفة".

وأضاف طولان أن الاتجاه داخل اتحاد الكرة كان يميل في البداية إلى اختيار جهاز فني من خارج منظومة الاتحاد. إلا أن بعض الآراء رأت أن الأفضل هو الاستعانة بعناصر من اللجنة الفنية التي تتابع المنتخبات بشكل دائم ولديها إلمام مستمر بأوضاع الكرة المصرية.

وأشار طولان إلى أن علاء نبيل، المدير الفني للاتحاد وعضو اللجنة الفنية، كان هو من اقترح إسناد المهمة إليه، وهو الاقتراح الذي حظي بتأييد كافة الحاضرين في الاجتماع بالإجماع.

وأكد طولان أن هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة وعضو المكتب التنفيذي في الاتحادين الدولي والأفريقي، قد أثنى على قرار اللجنة الفنية ووعد بتقديم الدعم الكامل للمنتخب والجهاز الفني الجديد.

ومن المنتظر أن يُعلن اتحاد الكرة بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة عن قرار تعيين حلمي طولان مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني الذي سيشارك في كأس العرب، والتي تستضيفها قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر 2025 بمشاركة 16 منتخبًا عربيًا. ويزيد من قوة هذا الجهاز الفني المنتظر، وجود قامة بحجم أحمد حسن ضمن طاقمه، ما يضفي خبرة كبيرة وحماسًا على بعثة المنتخب في البطولة المرتقبة.