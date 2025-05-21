شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن قبول اعتذار عادل حسين عن تدريب فريق الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

كشف بدر حامد، رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، عن تقدم عادل حسين، المدير الفني للفريق الأول سيدات، باعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه.

وأكد بدر حامد في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي، أنه تم بالتنسيق مع إدارة النادي قبول اعتذار المدرب، متمنياً له التوفيق في مستقبله.

وأشار رئيس قطاعات الكرة إلى أنه سيتم الإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق خلال الفترة المقبلة.

ويسعى مسئولو الزمالك للتعاقد مع مدير فنى جديد يقود الفريق فنيا بعد استقالة عادل حسين، في إطار الاستعداد للموسم الجديد للكرة النسائية .

أنهى الزمالك الموسم في المركز الرابع، في أول مواسمه مشاركة بدورى الكرة النسائية