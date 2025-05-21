شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل سيراميكا أمام بتروجت بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب - هيثم عويس الأربعاء، 21 مايو 2025 06:51 م

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة علي ماهر، تشكيل فريقه لمواجهة بتروجيت فى إياب دور الثمانية من بطولة كأس عاصمة مصر. جاء تشكيل الفريق كالتالي: حراسة المرمى: محمد بسام. خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني. خط الوسط: أحمد بلحاج - محمد توني - محمد رضا بوبو - مازن ياسر - أيمن موكا. خط الهجوم: مروان عثمان. يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو - حسين السيد - يوسف عفيفي - عمرو قلاوة - محمد رضا - محمد عادل - إسلام عيسى - محمود زلاكة - حسين حسني.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز