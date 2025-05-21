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تعرف على تشكيل سيراميكا أمام بتروجت بكأس الرابطة

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تعرف على تشكيل سيراميكا أمام بتروجت بكأس الرابطة

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القاهرة - سامية سيد - كتب - هيثم عويس

الأربعاء، 21 مايو 2025 06:51 م

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة علي ماهر، تشكيل فريقه لمواجهة بتروجيت فى إياب دور الثمانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

جاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: أحمد بلحاج - محمد توني - محمد رضا بوبو  - مازن ياسر -  أيمن موكا.

خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - حسين السيد - يوسف عفيفي - عمرو قلاوة - محمد رضا - محمد عادل - إسلام عيسى - محمود زلاكة - حسين حسني.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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