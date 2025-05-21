شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل سيراميكا أمام بتروجت بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب - هيثم عويسالأربعاء، 21 مايو 2025 06:51 م
أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة علي ماهر، تشكيل فريقه لمواجهة بتروجيت فى إياب دور الثمانية من بطولة كأس عاصمة مصر.
جاء تشكيل الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام.
خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.
خط الوسط: أحمد بلحاج - محمد توني - محمد رضا بوبو - مازن ياسر - أيمن موكا.
خط الهجوم: مروان عثمان.
يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:
محمد كوكو - حسين السيد - يوسف عفيفي - عمرو قلاوة - محمد رضا - محمد عادل - إسلام عيسى - محمود زلاكة - حسين حسني.
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