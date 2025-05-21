شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يخوض أول تدريباته فى بريتوريا غدًا علي ملعب جامعة توكس استعدادا لصن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، أول تدريباته في بريتوريا بجنوب أفريقيا، غدا الخميس، علي ملعب جامعة توكس، حيث سيحصل اللاعبون على راحة فور الوصول اليوم الي جنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة صن داونز.

ويختتم بيراميدز تدريباته في الثالثة عصر الجمعة على استاد لوفتس فيرسفيلد الذي تقام عليه المباراة النهائية، المقرر لها يوم السبت.

وغادرت بعثة نادي بيراميدز صباح اليوم مطار القاهرة إلى جوهانسبرج في جنوب أفريقيا استعدادا لخوض مباراة صن داونز في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على صن داونر الجنوب أفريقي في الرابعة من مساء السبت ٢٤ مايو على استاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا، قبل خوض مواجهة النهائي في الثامنة من مساء يوم الأحد ١ يونيو على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.