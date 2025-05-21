شكرا لقرائتكم خبر عن الدولي لليد يخطر الاتحاد المصري بمشاركة الأهلي والزمالك في كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

أخطر الاتحاد الدولي لكرة اليد ، الاتحاد المصري بمشاركة الأهلي و لزمالك في كأس العالم للأندية المقبلة .

وحدد الاتحاد الدولي لكرة اليد مشاركة الأهلي بصفته بطل السوبر الأفريقي والزمالك بصفته ممثل البلد المستضيفة للبطولة .

وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد بالإجماع على اختيار فريقي الاهلي والزمالك للمشاركة في مونديال الأندية، في ظل سعي الاتحاد لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للفرق المصرية من البطولة التي تنظمها مصر.