شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي طولان: تكليفي بقيادة منتخب مصر في كأس العرب جاء بالصدفة.. والقرار بالإجماع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حلمي طولان، عضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة، كواليس تكليفه بمهمة المدير الفني الجديد لمنتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، موضحا أن قرار اختياره جاء بشكل غير مخطط، واصفًا الأمر بأنه "محض صدفة".

وأوضح طولان، في تصريحات لليوم السابع، أن الاتجاه داخل اتحاد الكرة كان يميل إلى اختيار جهاز فني من خارج منظومة الاتحاد، لكن بعض الآراء رأت أن الأفضل هو الاستعانة بعناصر من اللجنة الفنية التي تتابع المنتخبات بشكل دائم.

وأشار إلى أن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد وعضو اللجنة الفنية، اقترح اسناد المهمة إليه، وهو ما حظي بتأييد كافة الحاضرين في الاجتماع.

وأكد طولان أن هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة وعضو المكتب التنفيذي في الاتحادين الدولي والأفريقي، أثنى على قرار اللجنة الفنية بالإجماع ووعد بتقديم الدعم.

ومن المنتظر أن يُعلن اتحاد الكرة بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة، قرار تعيين حلمي طولان مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني الذي سيشارك في كأس العرب، والتي تُقام في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر 2025 بمشاركة 16 منتخبًا.