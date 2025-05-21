شكرا لقرائتكم خبر عن زد يترقب تقرير حمادة صدقي لتحديد احتياجاته من الصفقات في الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مجلس إدارة نادي زد تسلم التقرير الفني الخاص بالفريق من حمادة صدقي المدير الفني، قبل تحديد احتياجاته من الصفقات الجديدة في الموسم الجديد.

ولم يحدد مسئولو نادي زد احتياجاتهم من الصفقات الجديدة أو المراكز التي تحتاج إلى تدعيم في الميركاتو الصيفي القادم، لحين تسلم التقرير الخاص بالمدير الفني، والذي سيحدد احتياجات الفريق.

ويدرس نادي زد استمرار حمادة صدقي على رأس القيادة الفنية للفريق في الموسم الجديد، بعدما نجح المدرب في تحسين نتائج الفريق خلال مشاركته في مجموعة الهبوط بالدوري المصري، ومساعدة الفريق في احتلال صدارة مجموعة الهبوط.

وكان مجلس إدارة نادي زد قد عين حمادة صدقي مديرا فنيا بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الجاري، مع التفكير في تعيين مدير فني أجنبي، ولكن الموقف قد يتغير ويتم الإبقاء على صدقي مديرا فنيا في الموسم الجديد.