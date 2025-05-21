بطولة ألمانيا: إلفرسبيرغ المتواضع يطارد حلم الصعود إلى أندية النخبة

الرياص - اسماء السيد - برلين : يطارد نادي إلفرسبيرغ المتواضع حلم الصعود إلى أندية النخبة في الدوري الألماني لكرة القدم قبل مواجهته المنتظرة أمام مضيفه هايدنهايم في ذهاب الملحق الفاصل الخميس.

وفي حال نجح في التغلب على هايدنهايم الذي أنهى الموسم باحتلاله للمركز السادس عشر في "بوندسليغا"، فسيصبح إلفرسبيرغ المتواضع والذي ينتمي إلى مدينة سار (جنوب غرب ألمانيا) التي يبلغ تعداد سكانها 13 ألف نسمة فقط، أصغر ناد يصعد إلى الدرجة الأولى.

قال مدرب إلفرسبيرغ هورست ستيفن في مؤتمر صحافي الأربعاء عشية المباراة المنتظرة "هذا الأمر برمته هو حلم بالفعل، لأنه أمر غير عادي".

وأضاف "إذا صعدنا، سأكون سعيدا. لكنني لا أسهر الليل أفكر أنه لن يكون من العدل ألّا نصعد إلى الدرجة الاولى".

وأنهى إلفرسبيرغ منافسات الدرجة الثانية في المركز الثالث برصيد 58 نقطة متأخرا بفارق 3 نقاط ونقطة تواليا عن كولن الأول وهامبورغ الثاني اللذين ضمنا تأهلها إلى الدرجة الأولى، حيث سيواجه هايدنهايم ذهابا وإيابا في الملحق الفاصل، وذلك بعد عامين فقط من صعوده إلى الدرجة الثانية.

وحتى الآن، فان الرقم القياسي لأصغر مدينة تضم ناديا من الدوري الألماني هو لأونترهاشينج، إحدى ضواحي ميونيخ ويبلغ عدد سكانها 26 ألف نسمة (1999 2001).

في الوقت الحالي، يُعدّ نادي هوفنهايم الذي يقع ضمن مدينة سينسهايم (جنوب غرب)، أصغر نادٍ في "بوندسليغا"، حيث يبلغ عدد سكانها 36 ألف نسمة.

قاد الرئيس فرانك هولزر، وهو لاعب سابق ورجل أعمال محلي، حملة صعود إلفرسبيرغ، علما انه تولى إدارة النادي في عام 1990 وعمل كمدرب في بعض الفترات. يدير هولزر شركة أدوية محلية معروفة بقطرات العين التي تصنعها والتي أصبحت واحدة من الرعاة الرئيسيين للنادي.

كما يعتبر نادي هايدنهايم الذي يبلغ عدد سكان المدينة التي ينتمي إليها 49 ألف نسمة فقط، أحد أصغر الأندية في كرة القدم الألمانية الاحترافية. خاض هذا الموسم منافسات مسابقة كونفرنس ليغ واستقبل على أرضه تشلسي الانكليزي (خسر 0 2).

أشاد مدربه فرانك شميت بأداء إلفرسبيرغ، واصفا نظيره بـ "مدرب العام" والنادي بأنه "مرجع في الدرجة الثانية".

وستقام مباراة الإياب الإثنين مساء في إلفرسبيرغ.