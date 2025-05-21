شكرا لقرائتكم خبر عن فى رسالة إلى المجلس الأحمر .. كولر ينفى الاتفاق مع الأهلى حول الشرط الجزائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السويسرى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الاهلى السابق عدم التوصل إلى إتفاق مع مسئولي القلعة الحمراء حول الشرط الجزائى بعقده خلال بيان رسمي عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وجاء بيان مارسيل كولر عبر الاستورى الخاص بموقع الانستجرام نقلا عن وكيله دينو لامبرتي، قائلا: "تكررت الشائعات والمعلومات غير الصحيحة خلال الأيام الماضية حول مفاوضات مزعومة بين مارسل كولر والنادي الأهلي لا سيما فيما يتعلق بمستحقات مالية معلقة".

وتابع المدير الفني السابق للأهلي: "وأود هنا التوضيح ان هذه المعلومات غير صحيحة حيث لا توجد أي اتفاقات أو عروض بالشكل المذكورأرجو من وسائل الإعلام البعد عن التكهنات والاشاعات والاعتماد على التصريحات الرسمية فقط ننتهج المهنية - ونتوقع نفس المستوى من المهنية في التعامل المتبادل شكرا لتفهمكم".

ومن جانب أخر استقر مسئولو النادى الأهلى على تسديد راتب شهر يونيو المقبل للسويسري مارسيل كولر المدير الفنى السابق للفريق على غرار ما حدث فى راتب شهر مايو، وذلك انتظاراً لحل الأزمة بشكل نهائى بموافقة المدرب على العمل فى الدوري السعودى.

وتلقى كولر عرضاً من أحد أندية الدوري السعودي لتدريبه خلال الفترة المقبلة، بعدما رحل المدرب السويسري عن الأهلي بشكل رسمي يوم 26 أبريل الماضي عقب الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

وانضم العرض السعودي إلى عروض خليجية أخرى تلقاها كولر من أندية إماراتية وقطرية، ويُفاضل بينها مع وكيل أعماله دينو لامبرتي وإن كان العرض السعودي هو الأكثر جدية.

ويُراقب الأهلي العروض المُقدمة لـ مارسيل كولر بهدف إنهاء أزمة مستحقات المدرب السويسري التي فرضت نفسها خلال الأيام الماضية، حيث طالب كولر بالحصول على باقي قيمة عقده (14 شهراً) بعدما قرر الأهلي توجيه الشكر له الشهر الماضي (أبريل 2025) وقبل إنتهاء عقده مع النادي في يونيو 2026.

فى الوقت نفسه، يرغب النادي الأهلي في الخروج من هذا المأزق بأقل الخسائر من خلال الاكتفاء بمنح كولر راتب شهري مايو الجاري ويونيو المقبل فقط دون منحه مستحقات أخرى، لكن ذلك سيتوقف على توقيع كولر عقد مع أى ناد جديد (حسب العقد الموقع بين كولر والأهلي)، وهو ما سيحدث إذا نجحت مفاوضات المدرب السويسري مع النادي السعودي أو أي نادً خليجي أخر بشرط أن يكون العقد الجديد براتب يساوي أو يزيد عما كان يتقاضاه كولر من الأهلي (250 ألف يورو شهرياً).