شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن تعديل مواعيد بعض مباريات الجولة الـ9 تحقيقًا لتكافؤ الفرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة المسابقات تعديل مواعيد بعض مباريات الجولة التاسعة من المرحلة النهائية للدوري العام موسم 2024/2025؛ وذلك نظرًا لتنافس أندية البنك الأهلي والمصري وسيراميكا كليوباترا على المراكز المؤهلة للمشاركات الأفريقية.

وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة، ووفقًا للمادة رقم 18/2، والتي تنص على أنه "في حال الحاجة، تُقام كافة مباريات الجولات الثلاث الأخيرة من بطولة الدوري في يوم واحد وفي نفس التوقيت، باستثناء الفرق التي انتهت من مبارياتها في المرحلة النهائية".

لتقام مباراة بتروجيت والبنك الأهلي على استاد بتروسبورت يوم 28 مايو الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً، بدلًا من إقامتها يوم الجمعة 30 مايو 2025.

ومباراة فريق المصري و حرس الحدود يوم 28 مايو على ملعب استاد السويس الجديد، بدلًا من إقامتها يوم السبت الموافق 31 مايو المقبل