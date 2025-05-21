شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينضم بيراميدز لقائمة الأندية المصرية المتوجة بلقب الأميرة الأفريقية؟ والان مع تفاصيل الخبر

يترقب فريق بيراميدز خوض أول نهائي في دوري أبطال إفريقيا، من ثاني مشاركة في البطولة الأكبر والأهم في القارة الإفريقية، عندما يواجه صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في ذهاب المباراة النهائية ببريتوريا، حيث يحلم الفريق السماوي بالتتويج بأول لقب قاري وثاني لقب في مسيرته، بعد التتويج بلقب كأس مصر في النسخة الماضية.

ويخوض بيراميدز نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام صن دوانز يوم 24 مايو الجاري في ذهاب النهائي القاري بمدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا، على أن يخوض مباراة الإياب يوم 1 يونيو على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وسبق ونال 3 أندية مصرية شرف التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا سواء بالمسمى القديم أو المسمى الحالي وهم الأهلي "12 مرة"، الزمالك "5 مرات"، الإسماعيلي "مرة"، ليصل إجمالي مرات تتويج الفرق المصرية بلقب الأميرة السمراء 18 مرة.

وتعد الفرق المصرية الأكثر تتويجا بلقب الأميرة السمراء متفوقا على كل أندية القارة السمراء، لاسيما وأن الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في مرات التتويج باللقب القاري، بفارق 7 ألقاب عن أٌرب منافسيه وهو الزمالك ومازيمبي.