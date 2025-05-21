شكرا لقرائتكم خبر عن عرض العين الإماراتي يهدد بقاء رامي ربيعة في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

بات موقف بقاء رامي ربيعة مدافع الأهلي داخل القلعة الحمراء، غامضا وبنسبة ضئيلة للغاية، بعد تلقي اللاعب عرضا مغريا من نادي العين الإماراتي للرحيل إليه بعد نهاية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر.

وبات ربيعة قريبا من الرحيل عن الأهلي بعد تلقيه عرضا مغريا من العين الإماراتي مقابل عرضا تصل قيمته إلى ما يزيد عن 3 ملايين جنيه في موسمين، بواقع 160 مليون جنيه مصريا تقريبا.

وكانت مفاوضات الأهلي وربيعة قد وصلت إلى طريق مسدودة بسبب التفاوت في القيمة المعروضة من جانب ناديه وبين ما يطلبه اللاعب، حيث يرغب في أن يحصل ربيعة على عقد سنوي لا يقل عن 40 مليون جنيه سنويا.

وحال رحيل ربيعة عن الأهلي سيتحرك مسئولي القلعة الحمراء للتعاقد مع ثنائي قلب دفاع في الانتقالات الصيفية القادمة.