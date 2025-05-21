شكرا لقرائتكم خبر عن كأس مصر للكرة النسائية.. الأهلى يبحث عن أول ألقابه تاريخيا ودجلة لتعزيز صدارته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث فريق الكرة النسائية بالنادى الأهلى عن دخول التاريخ، عندما يواجه وادى دجلة في الرابعة عصر الجمعة المقبل، على استاد الترسانة، في إطار المباراة النهائية لكأس مصر، التي يخوضها لأول مرة.

اللقب الأول تاريخيا

ويسعى فريق الأهلى للكرة النسائية بقيادة ديميتري لوبوف لتحقيق أول لقب في تاريخه، حيث تم إنشاء فريق الكرة النسائية هذا العام بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بإلزام الأندية بإنشاء أندية للكرة النسائية للمشاركة في البطولات التابعة له.

وحصل فريق الأهلى للكرة النسائية على المركز الثانى في بطولة دورى الكرة النسائية التي شارك بها لأول مرة، خلف مسار الذى حسم اللقب للموسم الثانى على التوالي.

ويحلم الأهلى بتحقيق أول ألقابه في الكرة النسائية في أول مواسمه بتحقيق كأس مصر الذى وصل إلى المباراة النهائية بعد الإطاحة بحامل اللقب فريق مسار بركلات الترجيح في دور نصف النهائي.

وادى دجلة لتعزيز صدارة الألقاب

في الجانب الآخر، يسعى فريق الكرة النسائية بنادى وادى دجلة إلى تعزيز ألقابه بتحقيق لقب كأس مصر على حساب الأهلى لمواصلة الابتعاد بالألقاب، حيث يمتلك 12 لقبا للدورى و5 ألقاب لكأس مصر.

وكان فريق مسار قد توج بلقب النسخة الماضية بمسماه السابق (توت عنخ أمون) بعد تفوقه على وادى دجلة (4 – 2) في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي العام الماضي.

حكم نهائي كأس مصر

تدير مباراة نهائي كأس مصر للكرة النسائية بين الأهلى ووادى دجلة الحكمة شاهندا المغربي ويعاونها كل من آمال حسن مساعد أول وسهام فؤاد مساعد ثاني ونورا سمير حكمًا رابعًا.