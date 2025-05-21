الامارات | حطموا إشارات المرور.. الجمهور الإنجليزي يتبادل اللكمات في شوارع إسبانيا (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اشتبك مشجعو مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيين في شوارع مدينة بلباو الإسبانية قبل ساعات من المباراة النهائية لدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم المقررة اليوم الأربعاء على ملعب سان ماميز (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات).

محمد يوسف

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