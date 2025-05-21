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الامارات | حطموا إشارات المرور.. الجمهور الإنجليزي يتبادل اللكمات في شوارع إسبانيا (فيديو)

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

  • الامارات | حطموا إشارات المرور.. الجمهور الإنجليزي يتبادل اللكمات في شوارع إسبانيا (فيديو) 1/2
  • الامارات | حطموا إشارات المرور.. الجمهور الإنجليزي يتبادل اللكمات في شوارع إسبانيا (فيديو) 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اشتبك مشجعو مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيين في شوارع مدينة بلباو الإسبانية قبل ساعات من المباراة النهائية لدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم المقررة اليوم الأربعاء على ملعب سان ماميز (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات).

 

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الكاميرات رصدت أحداث شغب بين جمهور الفريقين إذ تبادل المشجعون اللكمات والمقذوفات وتطور الأمر لتحطيم إشارت المرور الضوئية والاعتداء على المحال التجارية.

ويقدر الجمهور الإنجليزي لمانشستر يونايتد وتوتنهام بـ70 ألف متفرج دبّ فيهم الحماس والشغف لمؤازرة الناديين في المعركة الأوروبية المرتقبة.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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