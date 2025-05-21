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الامارات | فريق مغربي يطلب خدمات كريستيانو رونالدو

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | فريق مغربي يطلب خدمات كريستيانو رونالدو 1/2
  • الامارات | فريق مغربي يطلب خدمات كريستيانو رونالدو 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طلب نادي الوداد المغربي خدمات البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي للمشاركة معه في كأس العالم للأندية المقررة الشهر المقبل في الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الوداد المغربي يسعى لتدعيم صفوفه بصفقة من العيار الثقيل وتأمين ظهور رونالدو  في المونديال المرتقب خصوصاً أن الفريق المغربي عانى في الموسم الحالي على المستوى الفني ما أخّر ترتيبه على لائحة الدوري في بلاده بالمركز الثالث برصيد 54 نقطة خلف نهضة بركان المتصدر بـ70 نقطة.

وقالت الصحيفة إن "رونالدو يعاني من تراجع أداء فريقه في الدوري السعودي، فضلا عن عدم ظهوره شخصيا بالمستوى المطلوب، وسط تردد النادي في توقيع عقد جديد معه".

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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