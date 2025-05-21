شكرا لقرائتكم خبر عن 900 ألف دولار تمنع إيقاف قيد جديد على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يسعى مسئولو نادى الزمالك لإنهاء كل الأزمات المتعلقة بإيقاف القيد، والخاصة بمستحقات متأخرة لأندية أو لاعبين أو مدربين سابقين للفريق، وكان أخرها سداد مستحقات بوطيب لاعب الفريق السابق، وباتشيكو المدير الفني السابق.

وفى الوقت الحالي أصبح الزمالك مطالب بسداد 900 ألف دولار، مقسمة إلى 120 ألف دولار لجوميز المدير الفنى السابق ، و770 ألف دولار لكونراد ميشالاك لاعب الفريق السابق.

وتقدم خلال الساعات الماضية البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى السابق للزمالك ، بشكوى لدى الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، للمالية بمستحقاته المتأخرة وأفراد جهازه المعاون والتي تبلغ 120 ألف دولار، ومن المقرر أن يتواصل الزمالك مع جوميز لحل الأزمة وديا.

كما فتح مسئولو نادى الزمالك خطوط اتصال واسعة خلال الساعات الماضية مع البولندى كونراد ميشالاك جناح الفريق السابق للوصول إلى صيغة اتفاق مع اللاعب، ومنحه مستحقاته المالية المتأخرة.

وتقدم ميشالاك بشكوى ضد نادى الزمالك بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، الأمر الذى يهدد الأبيض بإيقاف قيد جديد حال عدم الوصول إلى اتفاق مع اللاعب ومنحه مستحقاته المتأخرة وحل الأزمة بالتراضي بين الطرفين.