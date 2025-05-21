شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عسل لـ"الخليج 365": بطولة العالم للاسكواش كانت حلمى وهدفى ميدالية بالأولمبياد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

أعرب مصطفى عسل المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، عن سعادته بعد التتويج ببطولة العالم لأول مرة في تاريخه، مؤكداً أنها ليست نهاية طموحاته في اللعبة.

وقال عسل في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: لعبت البطولة بهدف الفوز في كل مباراة بذاتها ولم أفكر في تحقيق إنجاز وتفاجئت بعد نهاية البطولة بأنني أصبحت ثاني لاعب يفوز باللقب دون خسارة أي أشواط بعد جانشير خان، وكان الأهم أنزيفوز لاعب مصري باللقب ولعبت مع علي فرج مباراة قوية.

أضاف عسل: لا أفكر كثيراً في صراع صدارة التصنيف العالمي خاصة أنها تأتي من خلال التتويج بالبطولات، وأتمنى حصد ميدالية أولمبية لمصر في اللعبة ط، ولكن سيتم تحديد نظام التأهل للأولمبياد في سبتمبر القادم.

واختتم: ربنا كان كريم معايا ولم أكن أتخيل أن أحقق هذه الانجازات في اليوم الأول من دخولي للعبة، وننهي بطولة ونفكر في الأخرى والتحديات مستمرة في الاسكواش.