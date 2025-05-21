شكرا لقرائتكم خبر عن ماركو بونيتا: أسعى لتحسين تصنيف فراعنة الطائرة ولا أسمح بالتدخل فى اختيارات القائمة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

أعرب ماركو بونيتا المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطني للكرة الطائرة عن سعادته الكبيرة بتولي مهمة تدريب منتخب مصر مؤكداً أن منتخب الفراعنة من المنتخبات الكبيرة ويملك سيرة ذاتية مشرفة وهدفي تحقيق نتائج مميزة مع الفراعنة في بطولة العالم المقبلة بالفلبين وتحسين التصنيف العالمي لفراعنة الطائرة.

وكشف الخبير الإيطالي أنه تابع جميع اللاعبين المصريين في كافة المسابقات سواء المحليين او المحترفين من خلال شرائط فيديو ويؤمن دائماً بالاحصائيا التى لا تكدب ولا تجامل أحد وتم اختيار القائمه الدولية بعناية ودقة تساعد الجهاز الفني على تحقيق هدفه خلال المرحلة المقبلة.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني للرجال كلًا من:

ماركو بونيتا (مديرًا فنيًا)

محمود حسونة (مدربًا عامًا)

محمد قاسم (مدربًا)

أحمد مصطفى (محللًا تقنيًا)

سيموني آدي (مخططًا للأحمال)

أحمد سعودي (طبيبًا)

إيهاب طنطاوي (أخصائي علاج طبيعي)

سامح ظلام (أخصائي تأهيل وإصابات ملاعب)

أسامة طعيمة (أخصائي تأهيل رياضي)

حسام الجندي (مدلكًا)

محمد رمضان (مديرًا إداريًا)

ويستعد المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة العالم للرجال، التي ستقام في العاصمة الفلبينية مانيلا خلال الفترة من 12 إلى 28 سبتمبر المقبل.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات الفلبين، إيران، وتونس.

جدير بالذكر ان الخبير الإيطالي ماركو بونيتا حرص بنفسه على متابعة جميع اللاعبين في الدوري المصري وتابع بشدة المحترفين في أوربا والدوريات العربية وكذلك مجموعة الكبار والناشئين واستطاع الإستقرار على القائمة النهائية التى يتم تجهيزها من الآن للمشاركة في بطولة العالم بالفلبين.

ويملك الإيطالي ماركو بونيتا سيرة ذاتية كبيرة وخبرة دولية تمتد لـ ٣٤ عاما، بدأه في مدينته بإيطاليا ضمن قطاع الناشئين، وحقق أولى بطولاته في موسم 1989/1990 حين تُوِّج ببطولة إيطاليا تحت 14 عامًا مع فريق كوناد CR رافينا، بالإضافة إلى حصوله على المركز الأول في النهائي الوطني مع فريق تحت 16 عامًا.

في عام 1990، التحق بنادي ميساجيرو رافينا للعمل في فرق الناشئين تحت قيادة المدرب الشهير ألكسندر سكيبا، حيث ساهم في الفوز بثمانية ألقاب محلية في بطولات الفئات السنية المختلفة.

وفي مارس 2001، تم تعيينه مديرًا فنيًا للمنتخب الإيطالي للسيدات، وحقق معه إنجازات بارزة، أبرزها التتويج ببطولة العالم عام 2002 لأول مرة في تاريخ المنتخب، إلى جانب فضيتين في بطولتي أوروبا عامي 2001 و2005. وخاض خلال تلك الفترة 255 مباراة، فاز في 169 منها.

كما خاض تجربة ناجحة مع المنتخب البولندي للسيدات، وقاده لاحتلال المركز التاسع في أولمبياد بكين 2008.