شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكشف تفاصيل تنصيب حلمى طولان مدربا لمنتخب مصر فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

كشف علاء نبيل، المدير الفني لاتحاد الكرة وعضو اللجنة الفنية، تفاصيل تولي حلمي طولان مهمة المدير الفني لمنتخب مصر الذي سيشارك في البطولة العربية المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر 2025.

وأكد علاء نبيل أن إسناد مهمة المنتخب لطولان هي توصية جاءت بعد اجتماع للجنة الفنية، حيث تم اقتراح اسم حلمي طولان من قبل اتحاد الكرة نظرًا لضيق الوقت وتحديد طبيعة المهمة الفنية بشكل مؤقت، مما جعل الاستقرار عليه خطوة منطقية، بعد اعتذار حسام حسن عن خوض البطولة.

وحضر الاجتماع هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي، ومن المنتظر أن يصدر التكليف رسميًا بقرار تعيين حلمي طولان.

ويضم الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر المشارك في البطولة العربية الأسماء التالية، حلمي طولان: مديرًا فنيًا، أحمد حسن: مديرًا للمنتخب، ممدوح المحمدي: مدربًا عامًا، عصام الحضري: مدربًا لحراس المرمى وسينضم مدرب آخر للجهاز.

وتُقام بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025 بمشاركة 16 منتخبًا عربيًا، 9 منهم تأهلوا مباشرة وفق تصنيف "فيفا"، من بينهم الجزائر (حامل اللقب) وقطر (الدولة المستضيفة)، فيما ستتأهل 7 منتخبات عبر التصفيات في نوفمبر المقبل.