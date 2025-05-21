شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 21 – 5 – 2025 فى مقدمتها، بدء النادي الأهلي مفاوضاته مع غزل المحلة لحسم صفقة عمرو الجزار، وتكثيف الزمالك مفاوضاته مع العراقي مهندي علي.

10 ملايين جنيه تكلفة تطوير ملاعب الناشئين بالزمالك

شهدت الساعات الماضية إعلان مسئولو الزمالك عن تطوير ملاعب الناشئين بالنادى بميت عقبة، وتغيير الأرضيات، بإعادة إحلال وتجديد ملاعب الناشئين.

الأهلي يبدأ مفاوضات ضم جزار المحلة لتدعيم دفاعه قبل مونديال الأندية

فتح مسئولو النادي الأهلي خط مفاوضات مع نظرائهم في تادي غزل المحلة من أجل التعاقد مع عمرو الجزار مدافع الفريق الغرباوي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وتدعيم صفوف الفريق الأحمر قبل المشاركة في كأس العالم للأندية في شهر يونيو المقبل.

الزمالك يكثف المفاوضات مع العراقى مهند على لضمه فى الصيف

يكثف مسئولو نادى الزمالك المفاوضات مع العراقى مهند على لاعب فريق الشرطة العراقى، لتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفى، في ظل حاجة الفريق إلى تدعيم خط الهجوم والوسط بلاعبين سوبر، قادرين على تعويض رحيل أحمد مصطفى زيزو الذى ينتهى عقده بنهاية الموسم.

سعد سمير يجدد عقده مع سيراميكا لمدة موسم واحد

جدد مسئولو نادى سيراميكا، عقد سعد سمير مدافع الفريق لمدة موسم واحد بناء على طلب من على ماهر المدير الفنى للفريق، نظرا للحاجة لخدمات اللاعب فى الموسم المقبل.

هل تحدد المحكمة الرياضية بطل الدوري المصري هذا الموسم؟

لا تزال أزمة مباراة القمة تلقي بظلالها على الساحة الرياضية، بعد اعتزام الزمالك وبيراميدز على اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية، لحسم الجدل في هذه القضية، لعدم القبول بالحكم الصادر من رابطة الأندية بتاريخ 30 مارس الماضي باعتبار الأهلي مهزوما وعدم خصم 3 نقاط جديدة، وهو القرار الذي اعتمدته لجنة التظلمات، واعتبرت أن قرار الرابطة نهائي ولا يقبل الطعن عليه وفقا للائحة المسابقات التي وقعت عليها كل الأندية.

الأهلي يستقر على خوض ودية لتجهيز لاعبيه قبل موقعة حسم الدوري

استقر عماد النحاس المدير الفني المؤقت للأهلي على خوض مباراة ودية مع أحد فرق الدوري الممتاز أو دوري المظاليم استعدادا لخوض مباراة فاركو يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري المصري.

بعثة بيراميدز تطير لجنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز بنهائى دوري الأبطال

غادرت بعثة فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز مطار القاهرة في طريقها إلى جوهانسبرج بجنوب أفريقيا على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي، في رحلة مدتها قرابة 10 ساعات حتى الوصول لجوهانسبرج ومنها إلى بريتوريا التي تستضيف مواجهة صن داونز.