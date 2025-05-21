شكرا لقرائتكم خبر عن فيتسلار الألماني يعلن تعاقده مع نجم اليد أحمد هشام سيسا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مسئولو نادي فيتسلار الألماني، عن التعاقد رسميًا نجم منتخب مصر لكرة اليد أحمد هشام سيسا قادمًا من نادي فويفودينا الصربي.

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة احتراف عدد أكبر من اللاعبين لكرة اليد في الدوريات الأوروبية المختلفة في ظل تألق عدد منهم مع الفراعنة في بطولة العالم الأخيرة .

ويدرس مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي وضع تعديلات علي الأسس ولائحة الاحتراف ووضع بنود تُسهّل عملية احتراف لاعبي الأندية المصرية المختلفة، في الدوريات العالمية وهي الخطوة التي لابد ان تتحقق من اجل استمرار عملية التطوير والسعي نحو منظومة محترفة علي اعلي مستوي يهدف اليها مجلس الاتحاد المنتخب