شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان مدير فني لمنتخب مصر فى البطولة العربية بتواجد الصقر والحضرى والان مع تفاصيل الخبر

تولى حلمي طولان، عضو اللجنة الفنية للاتحاد المصري لكرة القدم، منصب المدير الفني لمنتخب مصر، ليقود المنتخب في البطولة العربية التي ستقام في قطر نهاية العام الجاري.

وسيتكون تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر في البطولة العربية من: أحمد حسن: مديرًا للمنتخب، حلمي طولان: مديرًا فنيًا، ممدوح المحمدي: مدرب عام، عصام الحضري: مدرب لحراس المرمى".

وتنطلق منافسات البطولة العربية في فترة من 1-18 ديسمبر المقبل، فيما ستكون بطولة كأس الأمم في فترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير المقبل.

يشارك 16 منتخبًا عربيًا في بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025™ التي ستعقد من 1-18 ديسمبر المقبل، حيث تأهل تسعة منهم تلقائيًا بناء على مراكزهم في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بما يشمل منتخب الجزائر حامل اللقب الحالي ومنتخب قطر الدولة المستضيفة، فيما سيتأهل المنتخبات السبعة المتبقيين من خلال تصفيات ستقام في شهر نوفمبر.