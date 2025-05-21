شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء عقود النجوم أزمة تواجه المصري بعد استقالة رئيس النادي والان مع تفاصيل الخبر

يواجه النادي المصري أزمة حقيقية في تجديد عقود نجوم الفريق، وبالتحديد الثنائي، الجزائري عبد الرحيم دغموم، والتونسي فخر الدين بن يوسف، وذلك بعد استقالة كامل أبو علي رئيس النادي البورسعيدي من منصبه خلال الأيام الماضية.

وينتهي عقد كل من، دغموم وفخر الدين بن يوسف، بنهاية الموسم الجاري مع المصري، ويحق لهما الرحيل مجاناً عن الفريق، حيث لم يوقع اللاعبان على عقود التجديد حتى الآن بالرغم من الاتفاق على تجديد التعاقد في وقت سابق.

ويلتقي المصري مع البنك الأهلي في الثامنة مساء السبت المقبل، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين على ستاد الكلية الحربية.

وطالب عبد الرازق لاعبي الفريق البورسعيدي، بعدم التركيز في أي أزمات خارج الملعب خاصة بعد استقالة كامل أبو علي رئيس النادي من منصبه لظروف صحية خلال الأيام الأخيرة، مشدداً على ضرورة التعامل مع مباراتي، البنك الأهلي وحرس الحدود المتبقيتين في الدوري، على أنهما مباريات كؤوس لا تقبل إلا الفوز من أجل حسم المركز الرابع بالدوري ومصالحة الجماهير.

كان مجلس إدارة النادي المصري وجه الشكر للتونسي أنيس بوجلبان، بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها الفريق فى الجولة السابعة من عمر منافسات حسم بطولة الدوري، برباعية نظيفة، قبل أن يعين ميمي عبد الرازق مدرباً مؤقتاً للفريق في آخر جولتين من عمر الدوري، أمام البنك الأهلي وحرس الحدود.

ويحتل النادي المصري المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، خلف فريق البنك الأهلي صاحب المركز الرابع برصيد 37 نقطة، ويتبقى لكل فريق مباراتان فقط.