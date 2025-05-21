شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يشهد حفل الكشف عن كأس دورى أبطال أفريقيا غدا والان مع تفاصيل الخبر

يشهد مسئولو نادي بيراميدز برئاسة ممدوح عيد، حفل الكشف عن كأس دورى أبطال أفريقيا، والهوية الجديدة للبطولة، المقرر إقامته غدا في جوهانسبورج، حيث تلقى بيراميدز دعوة رسمية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من أجل حضور الحفل.

ووفقا للخطاب الذى تلقاه بيراميدز من الكاف فالدعوة موجهة لمسئولي إدارة نادي بيراميدز برئاسة ممدوح عيد، وكذلك المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش وقائد الفريق للمشاركة في فعاليات الكشف عن الكأس والهوية الجديدة.

يقام حفل الكاف في الواحدة من ظهر غد الخميس بالمقر الرئيسى لشركة الراعية لبطولات الاتحاد الأفريقي، بمدية جوهانسبرج، بحضور رئيس ومسئولي الكاف، وعدد من نجوم الكرة الأفريقية، وممثلي ناديي بيراميدز وصن داونز.

ويحل بيراميدز ضيفا على صن داونر الجنوب أفريقي في الرابعة من مساء السبت 24 مايو على استاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا، قبل خوض مواجهة النهائي في الثامنة من مساء يوم الأحد 1 يونيو على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة رحلة الفريق إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز، في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وتضم القائمة كل من ..

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر - أحمد ميهوب

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد توفيق - رمضان صبحي - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي

وتغادر بعثة بيراميدز في الحادية عشرة من صباح الأربعاء من مطار القاهرة في طريقها إلى جوهانسبرج على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي، في رحلة مدتها قرابة ١٠ ساعات حتى الوصول في جوهانسبرج ومنها إلى بريتوريا التي تستضيف المباراة.