يوروبا ليغ: نيفيل يعتبر أن يونايتد غير جدير بمسيرة احتفالية اذا فاز باللقب

الرياص - اسماء السيد - لندن : قال مدافع مانشستر يونايتد ومنتخب إنكلترا السابق غاري نيفيل إن "الشياطين الحمر" لا يستحقون مسيرة احتفالية إذا فازوا بلقب مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم الأربعاء في بلباو.

يواجه فريق البرتغالي روبن أموريم مواطنه توتنهام المتعثر في الدوري، سعيا للفوز بأول لقب أوروبي له منذ احرازه الكأس عينها عام 2017.

وسيضمن الفوز أيضا تأهل يونايتد إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، رغم موسمه المحلي المتعثر.

أصبحت مسيرة الحافلات المكشوفة في شوارع المدينة بعد الفوز بأحد الالقاب في الكرة المستديرة عادة للأندية الإنكليزية، في حين تصطف الجماهير في الشوارع للاحتفال.

رفض نيفيل في حديثه إلى بودكاست "ستيك تو فوتبول" قيام يونايتد بمسيرة احتفالية، قائلا "إذا فاز مانشستر يونايتد، فسيحتفلون باللقب، لكن سيكون هناك احتفال حذر غدا (الخميس)، ليس من قِبل الجماهير، لأنهم سيُصابون بالجنون بالتأكيد".

وأضاف "ستتضمن المقابلات تصريحات بأنهم سعداء للغاية من أجل الجماهير، لكن هذا الموسم كان صعبا".

وتابع "ستكون هذه هي نبرة التصريحات. لا أعتقد أنه يجب أن يكون هناك احتفال في المدينة بفوزهم بالدوري الأوروبي".