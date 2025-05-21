شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث عن مدير فنى للكرة النسائية بعد استقالة عادل حسين والان مع تفاصيل الخبر

بدأ مسئولو نادى الزمالك البحث عن مدير فني جديد لفريق الكرة النسائية، بعد رحيل عادل حسين مدرب الفريق، عن مهمته الفنية ، لتدريب فريق أخر.

وتقدم عادل حسين مدرب فريق الكرة النسائية بالزمالك باستقالته إلى بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بالنادى، خلال الساعات الماضية، وتم قبولها بالتنسيق مع مجلس إدارة النادى.

ويسعى مسئولو الزمالك للتعاقد مع مدير فنى جديد يقود الفريق فنيا بعد استقالة عادل حسين، في إطار الاستعداد للموسم الجديد للكرة النسائية .

أنهى الزمالك الموسم في المركز الرابع، في أول مواسمه مشاركة بدورى الكرة النسائية