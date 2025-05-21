شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الفوز بالقضية.. الإسماعيلى يكشف دور شاهد العيان في أزمة سعدو عبد السلام والان مع تفاصيل الخبر

كشف نادى الإسماعيلى عن دور المهندس إبراهيم أبو زيد في الفوز بقضية الفلسطيني سعدو عبد السلام، خلال جلسة الاستماع التى عقدتها محكمة التحكيم الرياضى (كاس) فى قضية اللاعب سعدو عبد السلام والتى حكم فيها لصالح النادى أمس الثلاثاء.

وقدم مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، الشكر للمهندس إبراهيم أبوزيد، وذلك لاستجابته السريعة للنادى بحضوره كشاهد فى جلسة الاستماع التى عقدتها محكمة التحكيم الرياضى (كاس) فى قضية اللاعب سعدو عبد السلام والتى حكم فيها لصالح النادى أمس الثلاثاء.



الإسماعيلى

وحرص أبو زيد على الإدلاء بشهادته عبر الفيديو كونفرانس يوم 22 يناير 2025، فى حضور رئيس النادى والسيد أمين الصندوق والمدير التنفيذى ومسئول نظام الـ(TMS) بالنادى والمحامى السويسرى للنادى والتى استمرت خمس ساعات مما كان له أثر كبير فى صدور الحكم لصالح النادى.

جدير بالذكر أن المهندس إبراهيم أبو زيد كان عضو لجنة التعاقدات إبان لجنة اللواء أبو بكر الحديدى الذى كانت تدير نادى الإسماعيلى من قبل.

وتسلم النادي الإسماعيلي، صباح أمس الثلاثاء، بريدا إلكترونيا من محامي النادي ألكسندر زين روفنين مرفقا به قرار المحكمة الرياضية الدولية (CAS) الصادر والخاص باللاعب الفلسطيني سعدو عبد السلام فوفلياس، حيث قضت المحكمة برفض الاستئناف المقدم من اللاعب والذي يطالب فيه بأحقيته في مبلغ 200 ألف دولار ورفض كافة التماسات الدفاع.

كما ألزمت المحكمة الرياضية الدولية اللاعب بسداد مبلغ 1000 فرانك سويسري للنادي الإسماعيلي، قيمة تكاليف قانونية للمحكمة.