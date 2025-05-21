شكرا لقرائتكم خبر عن 10 ملايين جنيه تكلفة تطوير ملاعب الناشئين بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الماضية إعلان مسئولو الزمالك عن تطوير ملاعب الناشئين بالنادى بميت عقبة، وتغيير الأرضيات، بإعادة إحلال وتجديد ملاعب الناشئين.

وكشف مصدر بالزمالك أن تطوير الملاعب يكلف النادى 10 ملايين جنيه، لتجهيزها للموسم الجديد، تجنبا لوجود إصابات بين صفوف الناشئين والشباب.

وأضاف المصدر أن هذه الخطوة تأتى من مجلس إدارة النادى، لتطوير كافة ملاعب الناشئين بشكل شامل من أجل تجهيزها للموسم الجديد، وأن تكون صالحة ولائقة إلى ناشئين وشباب نادي الزمالك حرصا على ظهور الفرق بالشكل المطلوب.

ومن المقرر أن تستمر عملية الإصلاح والتطوير والصيانة الشاملة لمدة شهر كامل على أن تعود للعمل واستقبال التدريبات في أسرع وقت ممكن.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره بتروجت السبت المقبل بإستاد بالكلية الحربية، بالجولة الثامنة من مرحلة الحسم ببطولة الدورى الممتاز.

