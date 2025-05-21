شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا قبل خوض النهائي أمام صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورشيتش، لخوض مواجهة قوية في الرابعة عصر السبت المقبل، عندما يصطدم بنظيره صن داونز في ذهاب الدور النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، والذي يقام على ملعب "لوفتس فيرسفيلد" بمدينة بريتوريا.

وخاض فريق بيراميدز مشواراً مميزاً خلال مسيرته عبر البطولة بالموسم الجاري، جاء كالتالي:

ـ الدور التمهيدي الأول

فاز بيراميدز علي نادي جيه كيه يو الزنجباري 6-0 ذهاباً و3-1 إياباً

ـ الدور التمهيدي الثاني

التعادل مع الجيش الرواندي 1-1 في مباراة الذهاب

الفوز في لقاء العودة على الجيش الرواندي 3-1

ـ دور المجموعات

بيراميدز 5-1 ساجرادا اسبيرانسا.

دجوليبا 0-0 بيراميدز.

الترجي 2-0 بيراميدز.

بيراميدز 2-1 الترجي.

ساجرادا اسبيرانسا 0-1 بيراميدز.

بيراميدز 6-0 دجوليبا.

ربع النهائي

فاز في الذهاب على الجيش الملكي المغربي 4-1

خسر في الإياب أمام الجيش الملكي المغربي 2-0

نصف النهائي

تعادل في الذهاب أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي 0-0

فاز في الإياب على أورلاندو بايرتس 3-2