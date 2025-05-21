شكرا لقرائتكم خبر عن عودة نشاط الهوكي بنادي المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح عودة نشاط لعبة الهوكي إلى النادي، بعد عقد اجتماع رسمي بحضور كل من: سيف حامد رئيس الاتحادين العربي والأفريقي للهوكي، أشرف فرحات رئيس الاتحاد المصري للهوكي، منير إمام قائد نادي الزمالك ولاعب منتخب مصر السابق، حسين كامل راعي أكاديميات الهوكي باتحاد اللعبة

وبحضور ممثلين من نادي المقاولون العرب، علي العسال المشرف العام على النشاط الرياضي بالنادي، خالد حسب الله، مدير النشاط الرياضي بنادي المقاولون العرب.

وتناول الاجتماع وضع خطة لتأسيس أكاديمية للهوكي داخل نادي المقاولون العرب، تحت إشراف الاتحاد، كخطوة أولى لإعادة إدراج اللعبة ضمن الأنشطة الرياضية بالنادي.

وعلى هامش الاجتماع، توجه رئيس الاتحاد بالشكر إلى السيد رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي المقاولون العرب على إدراج النادي ضمن الأندية المنضمة لاتحاد الهوكي، لحين أن يتم لقاء بين الطرفين في القريب العاجل كما قدّم شكراً خاصاً للسيد المهندس كريم رأفت على دعمه وتذليل العقبات التي واجهت عملية الانضمام، ودعم رياضة الهوكي، ووضع الأسس اللازمة لإدراجها بشكل رسمي ضمن انشطة النادي .



جانب من الاجتماع