شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ مفاوضات ضم جزار المحلة لتدعيم دفاعه قبل مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

فتح مسئولو النادي الأهلي خط مفاوضات مع نظرائهم في تادي غزل المحلة من أجل التعاقد مع عمرو الجزار مدافع الفريق الغرباوي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وتدعيم صفوف الفريق الأحمر قبل المشاركة في كأس العالم للأندية في شهر يونيو المقبل.

ويعد عمرو الجزار من أبرز اللاعبين المرشحين لتدعيم خط دفاع الأهلي في الفترة القادمة، بفضل المستويات القوية التي يقدمها مع زعيم الفلاحين في الموسم الجاري.

ويفاضل الأهلي بين أكثر من لاعب لتدعيم خط دفاعه في الموسم الجديد ، وهم عمرو الجزار وهادي رياض وياسين مرعي، ولكن يتصدر الجزار قائمة المرشحين في تدعيم صفوف الأهلي.

ودخل الفلسطيني حامد حمدان لاعب وسط بتروجت دائرة اللاعبين المرشحين في تدعيم صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد المستويات القوية التي قدمها مع بتروجت في الفترة الأخيرة، وجعلت اللاعب محط أنظار عدد من الأندية المحلية على رأسهم الأهلي، الذي يرغب في ضم اللاعب في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشف مصدر أن حامد حمدان وقع على عقود انتقاله لـ النادي الأهلي في انتظار حسم مسئولي القلعة الحمراء المفاوضات مع نادي بتروجت بشأن الحصول على خدماته، حيث لم يبدأ مرحلة المفاوضات مع النادي البترولي، انتظارا لحسم موقف كل اللاعبين المسجلين في قائمة الفريق الأحمر.

وشارك حمدان مع بتروجت في 23 مباراة هذا الموسم وسجل هدفين وصنع هدفين مثلهما بمعدل دقائق لعب 1990، وينتهي عقد حامد حمدان مع بتروجت في يونيو 2026 ويحق له التوقيع لي نادي بالمجان في يناير المقبل، والانضمام لصفوفه بعد نهاية الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.