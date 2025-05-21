رولان غاروس: سينر العقبة الأبرز أمام ألكاراس وديوكوفيتش تحت المجهر

الرياص - اسماء السيد - باريس : يطأ الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف ثانيا عالميا، الملاعب الترابية في رولان غاروس مع جرعة ثقة إضافية بعد تغلبه على يانيك سينر المتربع على صدارة التصنيف العالمي، لكن حامل اللقب يتوقع أن يكون الإيطالي العقبة الأبرز في طريقه بعدما نفض عنه غبار عقوبة الإيقاف ثلاثة أشهر بسبب المنشطات.

ولن تجمع القرعة اللاعبَين قبل النهائي بعدما عاد ألكاراس لاحتلال المركز الثاني في التصنيف العالمي عقب فوزه على سينر في نهائي دورة روما لماسترز الألف نقطة، حيث من المحتمل أن يهيئ المسرح لنهائي آخر مثير بينهما.

فاز ألكاراس (22 عاما) بـ 15 من مبارياته الـ 16 على الملاعب الترابية هذا العام، محرزا في طريقه لقب دورة مونتي كارلو، وبلوغه نهائي برشلونة، قبل أن يظفر باللقب في العاصمة الإيطالية بعدما كان غاب عن مدريد للإصابة.

وأثبت ألكاراس تفوقه على سينر ففاز في آخر أربع مواجهات بينهما، رافعا رصيده إلى 7 انتصارات مقابل أربع هزائم.

هذا يشمل الفوز الرائع على ابن الـ 23 عاما بخمس مجموعات في نصف نهائي بطولة فرنسا المفتوحة العام الماضي. كما وضع الأحد حدا لسلسلة انتصارات سينر المتتالية التي بلغت 26.

يعتقد ألكاراس، المتوّج بلقب 4 بطولات كبرى، أن المواجهة مع سينر تجعله يستخرج أفضل ما لديه.

قال "هو أفضل لاعب في العالم. لا يهم غيابه عن الملاعب لثلاثة أشهر. في كل دورة يشارك فيها، يُقدّم أداء رائعا. الأرقام هنا (لاثبات ذلك). يفوز في كل مباراة تقريبا".

وأضاف الفائز ببطولات رولان غاروس (2024) وويمبلدون (2023 و2024) والولايات المتحدة (2022) "إذا لم ألعب بأفضل مستوى لي، 10 من 10، فسيكون من المستحيل التغلب عليه. لهذا السبب أكون أكثر تركيزا عندما ألعب ضده، أو أشعر باختلاف طفيف عندما أواجهه مقارنة باللاعبين الآخرين".

وتابع "لديه تلك الهالة. عندما تراه عند الطرف الآخر من الشبكة، تشعر باختلاف كبير".

وأردف "لن أقول إن شعوري مماثل لمواجهة (الإسباني) رافا (نادال) و(السويسري) روجيه (فيدرر)، لكنني أشعر بطاقة مختلفة عندما نواجه بعضنا البعض".

في روما، تكبّد سينر أول خسارة له بمجموعتين متتاليتين منذ 18 شهرا. بلغ النهائي في أول دورة يشارك فيها منذ احتفاظه بلقب بطولة أستراليا المفتوحة في كانون الثاني/يناير.

"أكثر من المتوقع"

قال سينر الذي أوقف لمدة ثلاثة أشهر بعد ثبوت وجود آثار من المنشط الابتنائي المحظور كلوستيبول مرتين "أنا أقرب مما كنت أتوقع في كل شيء".

لطالما أصرّ سينر على أن المادة المحظورة دخلت إلى جسده عن غير قصد، من خلال جلسة تدليك من معالجه الطبيعي الذي استخدم بخاخا يحتوي عليها لعلاج جرح.

توصل في النهاية إلى تسوية بعدما أقرّت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) أن التلوث كان عرضيا، وأن عقوبة الإيقاف لفترة أطول ستكون "قاسية للغاية".

أردف سينر "بعد ثلاثة أشهر من قدومي إلى هنا، فإن تحقيق هذه النتيجة يعني لي الكثير. آمل في أن يمنحني ذلك الثقة لتقديم أداء جيد في باريس أيضا".

ورغم أن سينر وصف ألكاراس بـ "الرجل الذي يجب التغلب عليه"، يدخل الألماني ألكسندر زفيريف أيضا ضمن قائمة المرشحين، بعد خسارته نهائي العام الماضي. سقط أيضا أمام سينر في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، لكنه فاز بلقب على الملاعب الترابية هذا الموسم في ميونيخ.

اتخذ زفيريف قرارا متأخرا بالمشاركة في دورة هامبورغ الألمانية هذا الأسبوع بعد خسارته في ربع نهائي روما، باحثا عن دفعة معنوية بعد الهزيمة "السلبية للغاية" أمام الإيطالي لورنتسو موزيتي.

قال ابن الـ 28 عاما "لا يمكن أن تكون هذه آخر مباراة قبل بطولة فرنسا المفتوحة... أحتاج للتفاؤل قبل انطلاقها".

توقعات محدودة لديوكوفيتش

وبخلاف المتوقع، يصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى باريس مع توقعات محدودة بالنسبة للاعب يحمل الرقم القياسي في عدد البطولات الكبرى مع 24 لقبا، ثلاثة منها في رولان غاروس.

تراجع المصنف أول عالميا سابقا للمركز السادس حاليا، ما تركه أمام امكانية مواجهة ألكاراس أو سينر في الدور ربع النهائي، في حين ينتظر احراز اللقب الـ 100 في مسيرته.

حقق آخر انتصاراته على الملاعب الترابية لرولان غاروس وتحديدا خلال الألعاب الأولمبية في باريس على ملعب فيليب شاترييه حين طوّق عنقه بالميدالية الذهبية للفردي على حساب ألكاراس.

غاب "دجوكو" عن روما بعد خروجه المبكر من دورتي مونتي كارلو ومدريد، ويتطلع حاليا لاستعادة بعض مستواه من خلال المشاركة في دورة جنيف.

ويدخل كاسبر رود (26 عاما)، المتوّج في مدريد ووصيف بطولة رولان غاروس مرتين، ضمن حسابات الفوز على غرار البريطاني جاك درايبر الخامس في التصنيف العالمي، وهو الأفضل في مسيرته، بعد فوزه في إنديان ويلز وبلوغه نهائي مدريد.

قدّم موزيتي (23 عاما) أداء جيدا على الملاعب الترابية، فخسر نهائي مونتي كارلو أمام ألكاراس، وبلغ المربع الذهبي في مدريد وروما.