شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكثف المفاوضات مع العراقى مهند على لضمه فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

يكثف مسئولو نادى الزمالك المفاوضات مع العراقى مهند على لاعب فريق الشرطة العراقى، لتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفى، في ظل حاجة الفريق إلى تدعيم خط الهجوم والوسط بلاعبين سوبر، قادرين على تعويض رحيل أحمد مصطفى زيزو الذى ينتهى عقده بنهاية الموسم.

ويواصل الزمالك مفاوضاته وتواصله مع اللاعب للوصول إلى اتفاق حول الانضمام للفريق الأبيض، وكذلك للتفاوض حول المقابل المالى الذى سيحصل عليه اللاعب.

وكان مهند على صرح خلال الساعات الماضية عن تفاوض الزمالك معه، واقتراب الوصول إلى اتفاق بين الطرفين.

ويٌعد مهند على هو الصفقة الثانية التي يتمسك الزمالك بضمها بعد كريم البركاوى، لاعب فريق الرائد السعودى.

ويتميز مهند على بصغر سنه، بالإضافة إلى أن عقده ينتهى مع ناديه بنهاية الموسم، و بالتالى يكون انتقاله للزمالك في صفقة حرة