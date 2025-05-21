شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى ينتظر الفائز من إنبي والحرس في نصف نهائي كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق البنك الأهلى بقيادة طارق مصطفى، عروضه القوية بالتأهل إلى نصف نهائي كأس عاصمة مصر بعد الفوز على مودرن سبورت 1-0 في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد السلام ضمن مباريات إياب ربع نهائي البطولة.

نصف نهائي كأس عاصمة مصر

وينتظر فريق البنك الأهلى الفائز من مواجهة حرس الحدود وإنبى التي ستقام في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على استاد المكس، في إياب ربع نهائي كأس عاصمة مصر.

ونجح فريق إنبى في تحقيق الفوز بهدفين نظيفين أمام حرس الحدود، في المباراة التي جمعتهما على استاد بتروسبورت في ذهاب ربع نهائي كأس عاصمة مصر.

ويدين البنك الأهلى الفضل إلى أسامة فيصل الذى سجل هدف مباراته الوحيد أمام مودرن سبورت في الدقيقة 17 عقب اصطدام الكرة به داخل منطقة الجزاء أثناء محاولة محمود رزق مدافع مودرن سبورت الوصول للكرة قبل أن تسكن الشباك، وجاء مجموع نتائج المباراتين 3-0 ذهابا وإيابا بين فريقى البنك الاهلى ومودرن سبورت.