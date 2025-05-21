شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يضمن مليون و500 ألف جنيه بعد التأهل لنصف نهائى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الإسماعيلى بقيادة تامر مصطفى، فوزا مهما على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبى، التي جمعتهما مساء الثلاثاء، في إطار منافسات إياب ربع نهائي كأس عاصمة مصر "كأس رابطة الأندية سابقا".

جوائز كأس عاصمة مصر

وضمن فريق الإسماعيلى الحصول على مليون و500 ألف جنيه قيمة جائزة المركز الرابع بعد الصعود إلى نصف نهائي البطولة، فيما يحصل البطل على 10 ملايين جنيه، بينما يحصل الوصيف على 4 ملايين جنيه، في حين يحصل صاحب المركز الثالث على 2 مليون جنيه.

نصف نهائي كأس عاصمة مصر

وينتظر الإسماعيلى الفائز من مواجهة سيراميكا وبتروجت التي ستقام بينهما في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على استاد بتروسبورت في إياب دور ربع نهائي كأس عاصمة مصر.

نجح فريق الإسماعيلي فى الفوز على نظيره طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات لقاء العودة لحساب دور ربع النهائي في مسابقة كأس الرابطة المصرية "كأس عاصمة مصر" على استاد جهاز الرياضة العسكري.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية لحسم الفائز بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وكان لقاء الذهاب الإسماعيلي أمام طلائع الجيش قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين على استاد الإسماعيلية.