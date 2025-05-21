شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير يجدد عقده مع سيراميكا لمدة موسم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد مسئولو نادى سيراميكا، عقد سعد سمير مدافع الفريق لمدة موسم واحد بناء على طلب من على ماهر المدير الفنى للفريق، نظرا للحاجة لخدمات اللاعب فى الموسم المقبل.

وينتهى عقد سعد سمير مع سيراميكا بنهاية الموسم الحالى، قبل أن يتوصل إلى اتفاق مع إدارة النادى لتجديد عقده مع الفريق بناء على طلب على ماهر المدير الفنى للفريق.

ومن جانب آخر، يحل فريق سيراميكا فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء، ضيفا ثقيلا على فريق بتروجت على استاد بتروسبورت، فى إطار منافسات إياب دور ربع نهائى كأس عاصمة مصر.

يدخل فريق سيراميكا المباراة متسلحا بفوزه الكبير على بتروجت بأربعة أهداف مقابل هدف فى مباراة الذهاب التى جمعتهما على استاد المقاولون العرب.

وطالب على ماهر المدير الفنى لفريق سيراميكا، لاعبيه بعدم التفكير فى نتيجة الذهاب والعمل على مواصلة النتائج الإيجابية من أجل التقدم خطوة نحو الحفاظ على اللقب الذى توج به آخر نسختين، وحذر من خطورة مهاجمى الفريق البترولى والتحولات السريعة التى يقومون بها.

فى المقابل، يسعى سيد عيد المدير الفنى لفريق بتروجت، إلى تحقيق المفاجأة ومحاولة رد الاعتبار أمام سيراميكا بعد الهزيمة الكبيرة التى تعرض لها فى الذهاب، وطالب اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز ومحاولة معادلة النتيجة، واستغلال كل الفرص التى تتيح لهم أمام مرمى سيراميكا، وحذر المدافعين من ترك أى مساحات لهجوم سيراميكا وفرض رقابة على كل لاعب.