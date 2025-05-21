شكرا لقرائتكم خبر عن هل تحدد المحكمة الرياضية بطل الدوري المصري هذا الموسم؟ والان مع تفاصيل الخبر

لا تزال أزمة مباراة القمة تلقي بظلالها على الساحة الرياضية، بعد اعتزام الزمالك وبيراميدز على اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية، لحسم الجدل في هذه القضية، لعدم القبول بالحكم الصادر من رابطة الأندية بتاريخ 30 مارس الماضي باعتبار الأهلي مهزوما وعدم خصم 3 نقاط جديدة، وهو القرار الذي اعتمدته لجنة التظلمات، واعتبرت أن قرار الرابطة نهائي ولا يقبل الطعن عليه وفقا للائحة المسابقات التي وقعت عليها كل الأندية.

الزمالك وبيراميدز يطالبان بتطبيق اللائحة وخصم 3 نقاط من الأهلي بعد انسحابه

وطالب ناديا الزمالك وبيراميدز بضرورة تطبيق اللائحة كاملة على الأهلي بعد انسحابه من خوض مباراة القمة 130، باعتباره مهزوما 3-0 أمام الزمالك وخصم 3 نقاط جديدة في نهاية الموسم، وهو ما لم يحدث حيث اكتفت رابطة الأندية باعتبار الأهلي مهزوما دون خصم أية نقاط جديدة في نهاية الموسم.

رابطة الأندية: سننفذ حكم "كاس" فورًا حال أحقية بيراميدز بالدوري

وعن موقف رابطة الأندية حال صدور قرار من المحكمة الرياضية الدولية (كاس) بأحقية بيراميدز في الحصول على الدوري وليس الأهلي، أكد ثروت سويلم، المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة: "سننفذ القرار في الحال، ورابطة الأندية لم تُجامل الأهلي بعدم خصم 3 نقاط من رصيده نهاية الموسم، ومبررات الزمالك بانسحابه الموسم الماضي لم تكن ذات أهمية مثل الأهلي".

وقال سويلم في تصريحات تليفزيونية: "محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أكد تأييد ناديه إلغاء الهبوط بسبب الإسماعيلي".