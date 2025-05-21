شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: تعرضنا للسحر فى دورى المحترفين وبيراميدز أشعل أسعار اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

كشف محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، لـ"الخليج 365"، عن أبرز العقبات التى واجهت ذئاب الجبل فى دورى المحترفين، وكذلك استعدادات ذئاب الجبل للمنافسة في الموسم الجديد، وعدد من الأمور التي تخص النادي في الحوار التالي..

حدثنا عن كواليس رحلة الصعود إلى الدوري الممتاز؟

في البداية عقدنا جلسة بحضور الجميع والمهندس محسن صلاح رئيس النادي، وبدأنا بوضع خطة للعودة إلى الدوري الممتاز في خلال موسم واحد، اختارنا محمد مكي ونجح في قيادة السفينة بنجاح ومعه طلعت محرم وطارق سليمان وباقي أعضاء الجهاز، بدأنا بـ5 لاعبين فقط في قائمة الفريق بعد رحيل باقي اللاعبين، الموقف كان صعب جداً، ونجحنا مع الجهاز الفني في تكوين الفريق في فترة قصيرة جداً، خاصة أننا أنهينا الدوري الممتاز في سبتمبر وبدأنا المحترفين في نهاية سبتمبر أيضاً كلنا تعبنا لتحقيق هذا الهدف.

وما أبرز العقبات التي واجهتكم؟

كان هناك الكثير من العقبات، بعض الأندية كانت تستخدم السحر، في إحدى المباريات مع فريق محدد رأينا أموراً غريبة لم نكن نتخيلها، ووضعنا خطة لمراقبة هذا الفريق عندما يأتي للعب على ملعبنا، وجدنا عمال الغرف لدى هذا الفريق نزلوا إلى الملعب بـ"كيس فيه مياة وملح وشعر وعايزين يرشوه داخل الملعب ومنعناهم"، وبعض الأندية كانت تمنع المياة عن اللاعبين في غرف الملابس، وبمجرد نزول الفريق إلى الملعب تعود المياة.

لعبنا فى ملاعب غير مجهزة وأضواء ضعيفة والحمد لله أننا خضنا هذه التجربة وتعلمنا منها ألا تتكرر مرة أخرى.

ـ كيف تستعدون للموسم الجديد فى ظل تغيير نظام المسابقة وإلغاء الهبوط؟

بعد تعديل النظام.. الموسم القادم ماذا سنفعل؟.. كنت أتمنى أن تكون هناك خطة محددة بنظام كامل لكل موسم، ومش كل سنة نبدأ بنظام جديد، الموسم القادم بنظام 21 ناديا في الدوري ويهبط 4 فرق ويصعد 3 فرق أخرى، والموسم التالي بنظام آخر، لماذا لا يتم وضع نظام محدد؟..، بدأنا الاجتماعات مع رئيس مجلس الإدارة ونعمل على وضع خطة للموسم القادم.

كيف تتابع تطور مستوى طاهر مع الأهلي في الفترة الأخيرة خاصة في وجود عماد النحاس؟

طاهر لاعب كبير كنا نخطط لاحترافه وبالفعل سافر فرنسا، ولكن بعد عودته كانت هناك أزمة كورونا، وانتقل إلى الأهلي، وساهم بشكل فعال في فوز الأهلي بالبطولات، طاهر إمكانياته كبيرة.

كيف ترى تأثير بيراميدز على المنافسة؟

نحتاج إلى وجود أكثر من أهلي وزمالك في المنافسة على البطولات، قديماً كان الإسماعيلي والمصري يتنافسون أيضاً، ولكن تجربة بيراميدز لي رأي فيها أنها أشعلت سوق الانتقالات ورفعت أسعار اللاعبين والتجربة أصبحت شقة على الأندية في مجاراتهم.

كيف سيتعامل المقاولون مع ارتفاع أسعار اللاعبين في الموسم المقبل؟

ليست أزمة المقاولون فقط، ولن مشكلة الأندية بأكملها هي المادة، لابد من تشفير الكرة المصرية، وإذا كنا ر نرغب في تشفيرها داخل مصر لماذا لا نشفرها في الخارج ونستفيد بالعوائد المادية لدعم الأندية.