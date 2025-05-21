شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يستقبل بعثة الرياضيين العائدين من ليبيا بمقر الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عددًا من أفراد البعثة الفنية واللاعبين المصريين العائدين من ليبيا، في ضوء المتابعة المستمرة لأوضاعهم عقب عودتهم، وكان أبرز الحضور من العائدين من ليبيا حسام البدرى، هادى خشبة، محمود عبد المنعم كهربا، أحمد عصمت، عصام هلال، أحمد شكرى، أحمد زكريا، محمود شفيق، أحمد أيوب، هادى السعيد، أحمد عبد الفتاح، معتز حامد، أيمن غنيم.

وأوضح الدكتور أشرف صبحى أن التحرك السريع لعودة أفراد البعثة الفنية واللاعبين يعكس حجم التنسيق والدعم الذي توفره الدولة المصرية لأبنائها في الخارج، مؤكدًا أن الوزارة على تواصل دائم مع كل الجهات المعنية لمتابعة التطورات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء المستجدات.

وخلال اللقاء أكد الوزير أن الدولة المصرية، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع سلامة أبنائها في الخارج على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن وزارة الشباب والرياضة تتابع على مدار الساعة أوضاع الرياضيين والمحترفين المصريين بكل الدول، بالتنسيق الكامل مع وزارة الخارجية وكل الجهات الأمنية المعنية، لضمان سلامتهم.

وفي لفتة تقديرية كرم الدكتور أشرف صبحي أعضاء البعثة العائدين، ومنحهم شهادات تقدير تقديرًا لاحترافيتهم وتحملهم المسؤولية في ظل الظروف الصعبة التي واجهوها، مؤكدًا أن ما أبدوه من التزام وانضباط يعكس صورة مشرفة للرياضة المصرية ورياضييها بالخارج.

وأعربت البعثة العائدة من ليبيا عن خالص شكرها وتقديرها للدولة المصرية، مشيدة بالدور الكبير الذي قامت به مختلف مؤسسات الدولة لتأمين عودتهم، بدءًا من متابعة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مرورًا بدور وزارات الشباب والرياضة والخارجية، وجهات الدولة المعنية، وكل الأجهزة المعنية التي حرصت على التعامل السريع والفعّال مع الموقف.



احمد شكرى



البدرى وهادى خشبة



حسام البدرى



عصام هلال



كهربا



وزير الرياضة مع حسام البدرى



وزير الرياضة و العائدين من ليبيا