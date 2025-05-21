شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تطير لجنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز بنهائى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز مطار القاهرة في طريقها إلى جوهانسبرج بجنوب أفريقيا على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي، في رحلة مدتها قرابة 10 ساعات حتى الوصول لجوهانسبرج ومنها إلى بريتوريا التي تستضيف مواجهة صن داونز.



ماييلى وبلاتي توريه

ويترأس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز بعثة الفريق في جنوب أفريقيا ، حيث يحل بيراميدز ضيفا على صن داونر الجنوب أفريقي في الرابعة من مساء السبت 24 مايو على استاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا، قبل خوض مواجهة النهائي في الثامنة من مساء يوم الأحد 1 يونيو على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.



سفر بيراميدز

وحرص رئيس نادي بيراميدز على تحية اللاعبين بعد وصوله إلى مطار القاهرة وطالبهم بضرورة تشريف الكرة المصرية وتحقيق نتيجة إيجابية في بريتوريا قبل مباراة الإياب بالقاهرة من أجل حسم اللقب الغالي.



بيراميدز

كان الجهاز الفني بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش ضم 26 لاعبا في القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر - أحمد ميهوب

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد توفيق - رمضان صبحي - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي



الشناوي



جبر وحمدي



سامي ولاشين



لاعبو بيراميدز



ماييلي وتوريه