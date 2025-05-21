شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس رحيل التونسي حمزة المثلوثى وعدم تجديد عقده والان مع تفاصيل الخبر

يدرس مسئولو نادى الزمالك عدم تجديد عقد التونسى حمزة المثلوثى لاعب الفريق، والذى ينتهى عقده مع الأبيض بنهاية الموسم.

ويأتي دراسة الاكتفاء بالفترة التي قاضها المثلوثى مع الفريق ، لإفساح أماكن للأجانب المقرر التعاقد معهم خلال الميركاتو الصيفى.

ويعانى المثلوثى من إصابة بالرباط الصليبى أبعدته عن المباريات و التدريبات خلال الأشهر الماضية، وبالتحديد في يناير الماضى، وخضع للجراحة في فبراير، وتغيب من وقتها عن الفريق في ظل خضوعه لبرنامج تأهيلى.

وكان الزمالك رفع اسم التونسي حمزة المثلوثي من قائمة الفريق، بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، من أجل الاستفادة بقيد التونسي أحمد الجفالى خلال انتقالات الشتاء الماضية ، وقت التعاقد معه.