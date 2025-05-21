شكرا لقرائتكم خبر عن انسحاب هانيا الحمامي من بطولة بالم هيلز للاسكواش بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، انسحاب هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالمياً للسيدات من بطولة بالم هيلز المفتوحة للاسكواش، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة بين 22 إلى 27 مايو الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 100 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات بسبب الإصابة.

ويشهد جدول المنافسات مشاركة مصرية واسعة بـ 31 لاعباً ولاعبة في منافسات الرجال والسيدات جاءوا كالتالي:

13 لاعباً وهم: مصطفى عسل، محمد أبو الغار، فارس الدسوقي، يوسف سليمان، كريم عبد الجواد، محمد زكريا، طارق مؤمن، محمد الشربيني، محمد جوهر، عمر مسعد، كريم الحمامي، إياد داوود، يحيى النوساني.

18 لاعبة وهن: نوران جوهر، ندى عباس، فيروز أبو الخير، أمينة عرفي، سلمى هاني، ملك خفاجي، حبيبة الشاذلي، منه حامد، رقية سالم، سلمى الطيب، كنزي أيمن، هنا رمضان، نور أبو المكارم، هنا معتز، ندين شاهين، زينة ميكيوي، مريم متولي، وفريدة محمد.