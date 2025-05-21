عبد الله السعيد يرد على شائعة الحج.. وتجديد عقده مع الزمالك يصطدم بـ40 مليون جنيه

الشارقة - اميمة ياسر - تشهد أروقة نادي الزمالك حالة من الجدل والترقب بشأن مستقبل صانع الألعاب المخضرم عبد الله السعيد، بعد تعطل مفاوضات تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي 2024-2025، وسط مطالب مالية مرتفعة واهتمام إعلامي متزايد بموقف اللاعب.

خلاف مالي يعطل التجديد

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك لموقع بطولات أن المفاوضات مع عبد الله السعيد توقفت مؤقتًا خلال الساعات الأخيرة بسبب تمسك اللاعب بالحصول على 40 مليون جنيه في الموسم الواحد، وهو ما تعتبره إدارة النادي مبلغًا مبالغًا فيه.

وقال المصدر: "اللاعب أبدى مرونة في البداية، لكن ممثله عاد وتمسك بالمبلغ المذكور، ما عطل المفاوضات". وأكد أن إدارة النادي ستكثف جهودها خلال الساعات المقبلة للوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين.

رد مباشر من عبد الله السعيد بشأن شائعة "الحج"

وفي سياق آخر، رد عبد الله السعيد على الشائعات التي ترددت بشأن سفره إلى السعودية لأداء مناسك الحج وغيابه المحتمل عن نهائي كأس مصر أمام بيراميدز، المقرر إقامته يوم 5 يونيو المقبل.

وقال السعيد في تصريحات خاصة لبرنامج الكورة مع فايق على قناة MBC مصر 2: "أتمنى تأدية الفريضة ولكن المواعيد لا تسمح، وأنا مستمر مع الفريق في المرحلة القادمة. ومن يملك تذكرة أو تأشيرة باسم عبد الله السعيد فليُظهرها".

تركيز على الدوري وكأس مصر

ويستعد الزمالك في الوقت الحالي لمواجهة قوية أمام بتروجيت، يوم الأحد المقبل، في إطار الجولة الثامنة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز. ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 41 نقطة، قبل جولتين فقط من نهاية المسابقة.

وتبقى الأيام المقبلة حاسمة في ملف تجديد عقد عبد الله السعيد، سواء بإقناع اللاعب بتخفيض مطالبه المالية، أو باتجاه إدارة القلعة البيضاء إلى البحث عن بدائل فنية للموسم المقبل، خاصة مع اقتراب موعد نهائي كأس مصر، الذي يمثل أولوية للفريق والجماهير.